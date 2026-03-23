ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veel bouwbedrijven bezorgd over hogere dieselprijs, merkt branche

Economie
door anp
maandag, 23 maart 2026 om 14:17
anp230326119 1
ZOETERMEER (ANP) - Veel bouw- en infrabedrijven maken zich zorgen over de gestegen brandstofprijzen, vooral die van diesel. Een woordvoerster van brancheorganisatie Bouwend Nederland zegt dat dit "absoluut" impact heeft op lopende en nieuwe bouwprojecten. Bedrijven zien de hogere dieselprijs ook terug in allerlei andere kosten, bijvoorbeeld voor transport.
"Wat moet je met de gestegen prijzen als je al een lopend project hebt?", licht de woordvoerster de zorgen toe. Bedrijven kunnen met opdrachtgevers afspraken maken over of zij hiervoor kunnen worden gecompenseerd. Maar Bouwend Nederland durft niet te zeggen of dit altijd lukt. De branchevereniging heeft onlangs een informatiepagina gelanceerd om ondernemers te helpen dit soort gesprekken te voeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-62360196

Spinnen in huis? Zo jaag je ze weg in een handomdraai

generated-image (3)

De relatie tussen onze kanker en onze katten

generated-image (4)

Hoe Trumps Golfoorlog een nieuwe Nederlandse energiecrisis ontketent

552164-552795

Schokkende beelden: Afrikaan krijgt landmijn omgebonden en moet kamikaze richting Oekraïense frontlijn

166332144_m

Vijf alledaagse gewoontes van emotioneel veilige stellen (die de rest vergeet)

anp 500974507

Ali B hoopt op vrijspraak. Zit dat er in?

Loading