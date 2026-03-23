Veel bouwbedrijven bezorgd over hogere dieselprijs, merkt branche

ZOETERMEER (ANP) - Veel bouw- en infrabedrijven maken zich zorgen over de gestegen brandstofprijzen, vooral die van diesel. Een woordvoerster van brancheorganisatie Bouwend Nederland zegt dat dit "absoluut" impact heeft op lopende en nieuwe bouwprojecten. Bedrijven zien de hogere dieselprijs ook terug in allerlei andere kosten, bijvoorbeeld voor transport.

"Wat moet je met de gestegen prijzen als je al een lopend project hebt?", licht de woordvoerster de zorgen toe. Bedrijven kunnen met opdrachtgevers afspraken maken over of zij hiervoor kunnen worden gecompenseerd. Maar Bouwend Nederland durft niet te zeggen of dit altijd lukt. De branchevereniging heeft onlangs een informatiepagina gelanceerd om ondernemers te helpen dit soort gesprekken te voeren.