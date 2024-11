Veel interesse in failliete windmolenfabrikant EAZ, zegt curator

GRONINGEN (ANP) - Meer dan tien partijen zijn geïnteresseerd in het gedeeltelijk of volledig overnemen van de failliete windmolenproducent EAZ Wind in het Groningse Hoogezand. "Er is bijzonder veel interesse in de onderneming. Dat geeft wel hoop op de mogelijkheden voor een doorstart", laat curator Jasper Gevers weten.

Woensdag werd bekend dat het bedrijf door de rechtbank failliet is verklaard. EAZ Wind maakt kleine windmolens van zo'n vijftien meter hoog, met houten wieken. De windturbines staan op boerenerven. De hele productie vindt plaats in een eigen fabriek. Er werken ongeveer vijftig mensen bij het bedrijf, zegt de curator.

De curator vindt het te vroeg om iets te zeggen over waarom EAZ Wind failliet is gegaan. De volgende stap is nu om in kaart te brengen wat er in de onderneming aanwezig is en wat er overgenomen kan worden. Ook wordt gekeken in hoeverre sommige activiteiten, zoals onderhoud, voortgezet kunnen worden. De productie van windmolens lag al even stil.