Faissal T.: zorgen over eerlijk proces, komt door mijn achternaam

SCHIPHOL (ANP) - Faissal T., zoon van vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, vraagt zich af of hij wel een eerlijk proces krijgt. De 24-jarige T. sprak vrijdag zijn zorgen uit tijdens de eerste openbare zitting in de beveiligde rechtbank op Schiphol. "Ik ben van de jongerenafdeling van de gevangenis in Dubai naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught gegaan. Mijn achternaam speelt daar een grote rol in."

T. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat hij de criminele activiteiten van zijn vader Ridouan heeft overgenomen na diens arrestatie eind 2019.

Vorig jaar augustus is T. in zijn woonplaats Dubai gearresteerd. De Verenigde Arabische Emiraten leverden hem afgelopen zomer uit aan Nederland. T. vermoedt dat dit niet via het juridische boekje is verlopen, maar dat er sprake was van politieke inmenging.

Ridouan Taghi is begin dit jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.