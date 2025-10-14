Veel meer goud en zilver ingewisseld door hoge prijzen

DEN HAAG (ANP) - Goud- en zilverwisselaars hebben het veel drukker dan anders nu de prijzen van edelmetalen in rap tempo stijgen. In de winkels van OudGoud.nl is het aantal afspraken verdubbeld ten opzichte van begin dit jaar. Goudwisselkantoor spreekt van een kwart meer inkopen dan een jaar geleden.

Ook bij Dawson Gold is het drukker in de vestigingen in Cuijk, Amsterdam en Rotterdam The Hague Airport. De belangrijkste impuls kwam van het bericht dat de goudprijs vorige maand voor het eerst door de grens van 100.000 euro per kilo ging. "Het leeft daardoor heel erg. Dit is ook ongekend. Wij zouden ook niet hebben geloofd dat we deze grens zouden doorbreken", laat het bedrijf weten.

Volgens eigenaar Julian Oosterloo van OudGoud.nl hebben mensen het er door de hoge prijzen ook over op bijvoorbeeld verjaardagen. "Het is belachelijk veel geld, mensen schrikken zich helemaal rot." Het aantal taxaties door particulieren verdubbelde sinds begin dit jaar. "Er is al heel veel ingeleverd, maar er is nog voor miljarden aan goud bij de Nederlanders, bijvoorbeeld als bruidsschatten", zegt Oosterloo.

Onzekerheid beleid Trump

Vorige week bereikte de zilverprijs het hoogste niveau sinds de jaren tachtig. De stijgingen komen mede door onzekerheid over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump en de gevolgen van de overheidssluiting in de VS.

Het leidt ook tot "steeds meer handel" in zilver bij OudGoud.nl, dat vestigingen heeft in Amsterdam, Den Bosch, Monnickendam en Katwijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld bestek, potten en pannen.

Volgens Goudwisselkantoor hebben de meeste mensen meer zilver in huis dan goud. De keten kocht afgelopen kwartaal 38 procent meer zilver in dan een jaar eerder. Ook werd er ruim een vijfde meer verkocht aan zilveren munten en baren.