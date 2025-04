Veel ondernemers controleren nooit eigen KVK-gegevens

DEN HAAG (ANP) - Maar liefst 42 procent van de ondernemers controleert zelden of nooit hun eigen bedrijfsgegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Dit terwijl bijna driekwart (71 procent) van de ondernemers zich wel bewust is van het feit dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor een juiste en actuele registratie, toont recent onderzoek van de KVK onder vijfhonderd ondernemers.

Slechts 7 procent van de ondernemers controleert zijn gegevens vaker dan één keer per jaar, meldt de KVK. 19 procent doet dit jaarlijks, en ongeveer 27 procent kijkt alleen bij een wijziging of de registratie nog klopt. Opvallend is volgens de KVK dat 42 procent van de ondernemers niet zeker weet of hun gegevens volledig en correct in het Handelsregister staan.

"Veel ondernemers gaan ervan uit dat hun gegevens in het Handelsregister wel kloppen, maar in de praktijk blijkt informatie regelmatig verouderd", zegt Marije Hovestad, directeur Dataverstrekkingen bij KVK.