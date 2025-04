Studie: AI kan longkanker eerder vinden in data huisarts

AMSTERDAM (ANP) - Onderzoekers van het Amsterdam UMC denken dat huisartsen met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) mensen met longkanker tot vier maanden eerder kunnen opsporen. Ze schrijven erover in een studie die woensdag verschijnt in het British Journal of General Practice.

Een algoritme bekijkt alle medische informatie van een huisartsenpraktijk, leggen de onderzoekers uit. In de medische voorgeschiedenis van patiënten pikt het "een voorspellend signaal op". In andere studies worden bepaalde zoektermen gebruikt, zoals 'roken' of 'bloed ophoesten'. Maar in de zogenoemde 'vrije tekst' over patiënten staat blijkbaar informatie waarmee het algoritme uit dit onderzoek patiënten met kanker eerder kan opsporen, verduidelijkt Ameen Abu-Hanna, hoogleraar Klinische Informatiekunde en mede-onderzoeker.

Verder onderzoek moet aantonen op welke gegevens het algoritme precies aanslaat, voordat het in de praktijk kan worden ingezet. Voor de woensdag verschenen studie zijn gegevens van 525.526 patiënten gebruikt uit vier academische huisartsennetwerken in Amsterdam, Utrecht en Groningen.

De wetenschappers benadrukken dat uit eerder onderzoek is gebleken dat de overlevingskans bij longkanker al kan toenemen als de behandeling vier weken eerder begint.