Veel uitval treinritten door staking in België

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Door een staking in België vervallen maandag en dinsdag veel treinritten. Volgens de nationale spoorwegmaatschappij NMBS zal de helft van de intercitytreinen niet rijden. Daarnaast rijdt ook tweederde van de lokale en voorstedelijke treinen niet.

Leden van de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB leggen maandag tot en met woensdag het werk neer, omdat ze ontevreden zijn over hervormingsplannen van de Belgische regering. Maandag wordt gestaakt op het spoor en op dinsdag is er een staking bij alle openbare diensten. Woensdag volgt een landelijke staking in alle sectoren. Die actie zal ook het vliegverkeer raken. Het openbaar vervoer in Belgische steden krijgt eveneens te maken met uitval van ritten, zoals in Antwerpen en Gent.

Het Belgische bedrijfsleven verwacht dat de schade door de driedaagse staking honderden miljoenen euro's zal bedragen door bijvoorbeeld verstoringen van productie bij bedrijven.

NMBS raadt treinreizigers aan om online de reisplanner te raadplegen. Die toont nu al de alternatieve dienstregeling voor maandag en vanaf maandagochtend is ook de regeling voor dinsdag te zien. Volgens de website van NS International rijden er door de staking ook minder Eurostar-treinen.