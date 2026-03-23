Veerdiensten overwegen prijsverhoging door hogere brandstofkosten

DEN HAAG (ANP) - Veerdiensten overwegen hun tarieven te verhogen of hun dienstregelingen in te perken vanwege de hogere prijzen voor brandstof. Dat zegt secretaris Erik van Toor van branchevereniging Veerdiensten Nederland. Onder de koepel vallen onder andere de veren van GVB in Amsterdam.

De dieselprijzen maken volgens hem een "fors" deel uit van de kosten die veerdiensten maken. Veel uitbaters wachten echter nog even met eventuele maatregelen, omdat onduidelijk is of de prijzen langere tijd hoog blijven. "De meesten willen het een paar maanden aankijken", aldus Van Toor. Hij benadrukt dat de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten ook hogere elektriciteitskosten met zich meebrengen.

Hoe groot de mogelijke prijsstijgingen uitvallen of hoeveel minder ritten de veerboten zullen varen, weet hij op dit moment niet. "De marges zijn over het algemeen niet heel erg groot. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen." De gestegen prijzen leiden volgens hem nu niet tot financiële zorgen.