Groot deel visserij niet de zee op om hoge brandstofkosten

URK (ANP) - Een groot deel van de Nederlandse visserij blijft deze week binnen vanwege de hoge brandstofprijzen. Ruim de helft van de tientallen boomkorvissers, qua vangst de grootste categorie in de sector, gaat deze week niet de zee op omdat dit niet langer rendabel is. "Zo'n besluit is heel uitzonderlijk", zegt directeur Geert Meun van branchevereniging VisNed naar aanleiding van eerdere berichtgeving door De Telegraaf.

De prijs van gasolie is door de Iranoorlog bijna verdubbeld. Daardoor zijn boomkorvissers, die vissen op platvis zoals tong, schol en tarbot, al zo goed als hun hele opbrengst kwijt aan alleen brandstof. "Je zou nu veel geld moeten toeleggen om naar zee te gaan. Dit komt heel hard aan", zegt Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond.

De boomkorvissers verbruiken de meeste brandstof en kiezen er daardoor nu al het vaakst voor om aan de kant te blijven liggen. Bij bijvoorbeeld garnalenvissers gaat dit tot nu toe om een enkeling. "Daar zijn de verliezen minder groot, maar er zijn weinig visserijen waarbij er in deze situatie iets voor het bedrijf overblijft", aldus Van Tuinen.