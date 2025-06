Veetransport moet dit weekend hitteprotocol in acht nemen

DEN HAAG (ANP) - Veetransporteurs moeten dit weekend maatregelen nemen in verband met het warme weer, heeft brancheorganisatie Vee & Logistiek vrijdag gemeld. Op zaterdag en zondag worden temperaturen van 27 graden of hoger verwacht in De Bilt. Daarom treedt een hitteprotocol in werking. De brancheclub roept leden op transporten te plannen op koelere momenten van de dag, zoals vroeg in de ochtend of later op de avond.

Daarnaast moeten transportbedrijven rekening houden met drukke verkeersmomenten. Zo kunnen ze vertraging en stilstand onderweg voorkomen, aldus Vee & Logistiek. De ventilatiesystemen van vrachtwagens moeten daarnaast extra worden gecontroleerd op goed functioneren. Op plekken in de wagen waar ventilatie of warmteafvoer onvoldoende is, moeten transporteurs de belading aanpassen. Zo kan hittestress onder veedieren worden voorkomen.