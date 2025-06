Vooraanstaand lid oppositie Rwanda gearresteerd

KIGALI (ANP/DPA) - De Rwandese oppositieleidster Victoire Ingabire Umuhoza is gearresteerd, omdat ze volgens de autoriteiten tot onrust aanzet en plannen zou hebben de regering omver te werpen. Ingabire van de Verenigde Democratische Krachten (UDF) woonde zestien jaar in Nederland als politiek vluchteling.

Ze keerde in 2010 terug om oppositie te voeren tegen het autoritaire regime van Paul Kagame die al 25 jaar aan de macht is. Ingabire werd in 2010 al enige tijd vastgezet. Ze kreeg in 2013 acht jaar cel voor samenzwering en ontkenning van de volkerenmoord op de Tutsi-minderheid (1994). Ze kwam in 2018 onder voorwaarden vrij. Ze heeft haar burgerrechten verloren en mag onder meer niet aan verkiezingen meedoen.