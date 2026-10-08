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Rapport: nog grote achterstand bij Openbaar Ministerie na hack

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het gaat nog "ruime tijd" duren voordat de achterstanden bij het Openbaar Ministerie (OM) ontstaan door de hack in 2025 zijn weggewerkt. In het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit staat dat er ook nog veel preventief werk moet worden gedaan om "brandveilig" te worden.
Het OM haalde in juli alle systemen van het internet af, omdat een kwetsbaarheid in een systeem was misbruikt. Meer organisaties hadden last van het lek in het systeem Citrix NetScalers, bleek later.
In het rapport staat dat offline gaan de juiste stap was nadat het OM een tip kreeg van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het OM had echter de beveiliging niet goed op orde en signalen over zwakheden in het systeem werden niet goed genoeg opgevolgd.
Volgens Smit is het OM nu goed bezig met het verstevigen van de digitale beveiliging, maar moet het nog wel beter.
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