EU-buitenlandchef: onze betrekkingen met VS hebben klap gekregen

BRUSSEL (ANP) - Volgens EU-buitenlandchef Kaja Kallas hebben de betrekkingen met de VS deze week een behoorlijke klap gekregen vanwege de situatie rondom Groenland. "En die onderlinge meningsverschillen komen vooral Rusland en China ten goede", zei ze voorafgaand aan overleg met de EU-leiders.

"Alle meningsverschillen die bondgenoten zoals Europa en Amerika met elkaar hebben, komen onze tegenstanders alleen maar ten goede. Zij kijken vanaf de zijlijn toe en genieten van het schouwspel", zei ze.

Volgens de buitenlandchef gaat de EU niet tachtig jaar aan goede trans-Atlantische samenwerking "weggooien vanwege meningsverschillen". Ze hoopt dat de relatie snel weer verbetert, zodat die zich kan richten op "daadwerkelijke bedreigingen". Daarmee doelde ze op de oorlog in Oekraïne.