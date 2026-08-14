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Venezuela wil voor miljarden aan goud terug van Bank of England

Economie
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 12:06
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CARACAS (ANP) - Venezuela wil voor ruim 4 miljard dollar aan goud terug dat ligt opgeslagen in kluizen van de Britse centrale bank in Londen. Dat meldt zakenkrant Financial Times. De regering en de oppositie hebben deze week overeenstemming bereikt om ongeveer 31 ton goud bij de Bank of England op te eisen.
Venezuela heeft sinds 2018 geen toegang meer tot het goud door de Britse weigering om de regering van toenmalig president Nicolás Maduro te erkennen. Venezuela wil dit goud kunnen verkopen voor herstelwerkzaamheden door de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen.
Interim-president Delcy Rodríguez heeft gezegd een brief te hebben geschreven aan koning Charles met een verzoek tot teruggave van het goud. De onderhandelingen tussen regering en oppositie over het goud kregen steun van de Verenigde Staten.
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