Verbond van banken tegen klimaatverandering pauzeert activiteiten

GENÈVE (ANP/BLOOMBERG) - 's Werelds grootste verbond van banken tegen klimaatverandering schort de eigen activiteiten op. Na het vertrek van veel grote Amerikaanse banken vraagt de Net-Zero Banking Alliance haar leden om te stemmen over een nieuwe opzet van de organisatie. In plaats van een alliantie met leden stelt de Net-Zero Banking Alliance een lossere structuur als adviserend orgaan voor.

De alliantie werd vier jaar geleden opgericht. Deelnemende banken beloofden hun kredietverstrekking en beleggingen in lijn te brengen met het doel om in 2050 per saldo geen CO2 uit te stoten.

Vrijwel alle grote Noord-Amerikaanse banken verlieten de alliantie nadat Donald Trump vorig jaar de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten had gewonnen. Hij is wars van maatregelen tegen klimaatverandering en beëindigde veel subsidies voor hernieuwbare energie. In plaats daarvan stimuleert hij juist de winning van fossiele brandstoffen sterk.