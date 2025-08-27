Duitse wapenfabrikant opent grootste munitiefabriek van Europa

UNTERLÜSS (ANP) - Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall heeft woensdag bij Hannover een nieuwe munitiefabriek geopend die de grootste van Europa moet worden. De vraag naar vooral artilleriegranaten is enorm door de voortslepende uitputtingsoorlog in Oekraïne en de haastige herbewapening van Europese landen.

Zodra de fabriek in Unterlüss in 2027 op volle toeren draait, worden er tot 350.000 patronen per jaar gemaakt. Vanaf volgend jaar zou het snelgroeiende Rheinmetall er ook raketten willen produceren, onder meer langeafstandsraketten voor het Amerikaanse Lockheed Martin. Rheinmetall maakt al rompdelen voor F-35-gevechtsvliegtuigen.

NAVO-chef Mark Rutte, de Duitse vicepremier Lars Klingbeil, defensieminister Boris Pistorius en andere binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders woonden de feestelijke opening in Unterlüss bij.