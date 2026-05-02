Verdachte opgepakt in onderzoek naar vergiftigde babyvoeding

WENEN (ANP/DPA) - In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in de zaak rond de poging tot afpersing van fabrikant HiPP. De afgelopen tijd werden gemanipuleerde potjes babyvoeding van het merk gevonden waaraan rattengif was toegevoegd.

De persoon achter de afpersing eiste 2 miljoen euro van de Duitse babyvoedingsproducent. De aangehouden verdachte is een man van 39 jaar, meldt het Openbaar Ministerie in Eisenstadt.

Vijf potjes werden gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Dat gebeurde nog voordat ze werden geconsumeerd. Het is niet duidelijk wat het effect was geweest als kinderen de voeding wel hadden opgegeten. Er wordt in Oostenrijk nog gezocht naar een zesde potje.