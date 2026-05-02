ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdachte opgepakt in onderzoek naar vergiftigde babyvoeding

Economie
door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 18:23
anp020526106 1
WENEN (ANP/DPA) - In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in de zaak rond de poging tot afpersing van fabrikant HiPP. De afgelopen tijd werden gemanipuleerde potjes babyvoeding van het merk gevonden waaraan rattengif was toegevoegd.
De persoon achter de afpersing eiste 2 miljoen euro van de Duitse babyvoedingsproducent. De aangehouden verdachte is een man van 39 jaar, meldt het Openbaar Ministerie in Eisenstadt.
Vijf potjes werden gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Dat gebeurde nog voordat ze werden geconsumeerd. Het is niet duidelijk wat het effect was geweest als kinderen de voeding wel hadden opgegeten. Er wordt in Oostenrijk nog gezocht naar een zesde potje.
loading

POPULAIR NIEUWS

ftcms_f82379de-bfc2-4002-b0e5-b44d384d013d

ANP-515535639

olieprijs_belegger_illustratie_v2

anp020526009 1

facbd745905dc5b5e50021eddd69414e,d74e6e1

minder mensen met pensioen gemiddelde leeftijd waarop wel omhoog1684129702

Loading