Estafetteploegen 4x400 meter naar finale World Relays, WK zeker

GABORONE (ANP) - Lieke Klaver heeft zich in Gaborone (Botswana) met de Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter geplaatst voor de finale van de World Relays. De formatie, zonder Femke Broeders-Bol, plaatste zich op basis van tijd en stelde daarmee ook een ticket veilig voor de WK atletiek van volgend jaar in Beijing. Ook de Nederlandse estafettemannen op de 4x400 meter en de 4x100 meter slaagden hierin.

Nina Franke, Klaver, Myrte van der Schoot en Eveline Saalberg noteerden op de 4x400 meter 3.24,74 en finishten achter het Verenigd Koninkrijk (3.21,28) en Noorwegen (3.22,78) als derde in hun heat. De eerste twee van elke heat plaatsen zich automatisch voor de finale, maar de tijd van het Nederlandse kwartet was voldoende om als een van de twee tijdsnelste door te komen.

De mannenploeg plaatste zich op diezelfde afstand ook als derde in hun serie voor een plek in de eindstrijd van zondag. Keenan Blake, Eugene Omalla, Tony van Diepen en Jonas Phijffers kwamen tot 2.58,22. Australië won de heat in 2.57,30, voor Botswana (2.57,52).

Herkansingen

Op de kortere sprintafstand over 4x100 meter liepen Nsikak Ekpo, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Elvis Afrifa 38,00. Dat was eveneens goed voor de derde tijd in hun serie, waarin de Verenigde Staten met 37,77 de snelste waren, voor thuisland Botswana (37,96). Het Nederlandse kwartet kreeg op basis van tijd toegang tot de finale van zondag.

De vrouwenploeg op de 4x100 meter is nog niet zeker van een WK-ticket. Anne van de Wiel, Britt de Blaauw, Isabel van den Berg en Fenna Achterberg eindigden in hun serie als zesde in 43,28. Die tijd was niet genoeg voor directe plaatsing en dus is het kwartet veroordeeld tot de herkansingen van zondag om alsnog een finaleplek af te dwingen.