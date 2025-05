Verdeeld Wall Street na sterke opmars door deal met China

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York waren dinsdag verdeeld. Beleggers deden het rustig aan na de sterke opmars maandag, die volgde op de doorbraak in het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten. De twee landen besloten na goede gesprekken hun importheffingen voor de komende drie maanden flink te verlagen. De zorgen over een grote handelsoorlog tussen China en de VS namen daardoor af.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 42.246 punten. De brede S&P 500-index klom 0,1 procent tot 5846 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 18.771 punten. Door de afnemende handelsspanningen steeg de S&P 500-index maandag ruim 3 procent en eindigde op het hoogste niveau sinds 5 maart. De index van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven staat nog wel bijna 5 procent onder het recordniveau van februari. De Nasdaq klom maandag meer dan 4 procent door stevige koerswinsten van Amerikaanse techbedrijven.