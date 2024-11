Verdeeldheid bij aanvang VN-top over plastic in Busan

BUSAN (ANP/BELGA/AFP) - Een dag na de klimaattop in Azerbeidzjan zitten afgevaardigden van 175 landen bijeen in de Zuid-Koreaanse stad Busan, voor de vijfde en laatste internationale VN-onderhandelingsronde voor een wereldwijd plasticverdrag. Maar net als op de COP29 zijn er tegenstrijdige belangen. Toch gelooft de organisatie achter de top dat er vooruitgang kan worden geboekt.

Over een mogelijke oplossing van het groeiende plasticprobleem in de wereld konden landen het tot nu toe niet eens worden. Veel landen willen dat er een verdrag komt dat ook de almaar toenemende plasticproductie beperkt. Aan de andere kant staan landen, voornamelijk olieproducenten zoals Saudi-Arabië en Rusland, die ervoor pleiten dat de aanpak zich vooral richt op plasticafval.

Ook lopen de meningen uiteen over een mogelijk verbod op bepaalde giftige chemicaliën en over de financiering van alles rond het akkoord. De vorige gespreksronde, in Ottawa in april 2024, werd alom beschouwd als een mislukking.

Vertrouwen

Voorzitter Luis Vayas Valdivieso zei maandag tegen journalisten dat hij er vertrouwen in had dat de onderhandelingen deze week een verdrag of een tekst zouden opleveren die tot een verdrag leidt. "Zonder significante interventie zal de hoeveelheid plastic die jaarlijks in het milieu terechtkomt tegen 2040 naar verwachting bijna verdubbelen in vergelijking met 2022", benadrukte hij nog eens.

Cruciaal voor een mogelijk akkoord zullen de Verenigde Staten en China zijn. Beide landen hebben zich nog niet duidelijk achter een bepaalde oplossingsrichting geschaard.

Productiebeperkingen

Eerder dit jaar leken er uit Washington signalen te komen dat de VS bepaalde productiebeperkingen zouden willen steunen. Maar in hoeverre dat nu nog opgaat, is niet duidelijk. De verkiezing van Donald Trump tot president roept de vraag op hoe ambitieus de Amerikaanse delegatie zal zijn, aangezien een verdrag hierover waarschijnlijk toch niet door Washington zal worden geratificeerd.