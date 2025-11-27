ECONOMIE
Skiër Odermatt wint eerste super-G in olympisch seizoen

Sport
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 21:54
COPPER MOUNTAIN (ANP/AFP) - Skiër Marco Odermatt heeft in het Amerikaanse Copper Mountain de eerste super-G van het olympische seizoen gewonnen. De 28-jarige Zwitser bleef de Oostenrijkers Vincent Kriechmayr en Raphael Haaser in Colorado nipt voor.
Odermatt, de regerend wereldkampioen op de super-G, dook met 0,08 seconde onder de tot dan toe beste tijd van Kriechmayr.
De Zwitser, die afgelopen seizoen voor de vierde keer op rij de algemene wereldbeker op zijn naam schreef, had vorige maand in het Oostenrijkse Sölden ook al de eerste reuzenslalom van het seizoen gewonnen.
