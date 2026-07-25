ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verenigde Staten gaan verbod op import Mexicaans vee opheffen

Economie
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 10:30
anp250726057 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering heft binnenkort een verbod op de import van Mexicaans vee op. Het verbod dreef de Amerikaanse rundvleesprijzen afgelopen jaar op tot recordhoogtes, wat de portemonnee van Amerikaanse consumenten raakte en druk zette op de regering-Trump om de kosten te verlagen.
Het verbod op Mexicaans vee werd ruim een jaar geleden ingesteld om een vleesetend insect buiten de deur te houden. De schroefwormvlieg werd desondanks in juni aangetroffen op boerderijen in de Amerikaanse staten Texas en New Mexico.
De Verenigde Staten zijn van plan om de import van Mexicaans vee over dertig dagen te hervatten via een grensovergang in Arizona. Later worden nog twee extra grensovergangen in New Mexico geopend, meldde het Amerikaanse ministerie van Landbouw. De stapsgewijze heropening is wel afhankelijk van de mate waarin Mexico zich houdt aan een plan om de vlieg onder controle te houden.
Amerikanen moesten door het lage aanbod en de grote vraag steeds meer betalen voor hun hamburgers en biefstukken.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2757792973

Nieuwe regels voor contant geld in 2026: dit mag je maximaal storten en opnemen zonder controle

236970979_m

Zo krijg je witte kleding weer écht wit (de oplossing heb je waarschijnlijk gewoon in huis)

ANP-564124990

Dit zei Lagarde gisteren op de ECB-persconferentie — en dit betekent het voor jouw hypotheek en spaarrekening in september

bejaard-echtpaar-ijsje-middellandse-zee

Word je écht gelukkiger van emigreren op je 67e? Wat onderzoek zegt over de zonval

shutterstock_2781959073

De stille tekenen van darmkanker: symptomen die je niet moet negeren

shutterstock_224634748

Wat je alleen van je moeder erft – en wat onmiskenbaar van je vader komt

Loading