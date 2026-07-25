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Defensieminister Italië biedt Oekraïense ex-ambtgenoot werk aan

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 10:29
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ROME (ANP/RTR) - De Italiaanse minister van Defensie Guido Crosetto heeft de onlangs ontslagen Oekraïense minister van Defensie Mychajlo Fedorov aangeboden om als adviseur voor hem in Italië te komen werken. Het ontslag van de populaire minister leidde tot veel onrust in Oekraïne.
"Ik heb hem de dag na zijn ontslag gebeld en gezegd: wanneer wil je naar Rome komen om als adviseur met mij samen te werken?", zei Crosetto in een zaterdag gepubliceerd interview met de Italiaanse krant La Repubblica. Hij vertelde dat Fedorov "ontroerd" was en het aanbod zag als "een blijk van waardering en vriendschap". Crosetto prees Fedorov als een drijvende kracht achter militaire innovatie.
De 35-jarige Fedorov wordt door zijn aanhangers geprezen voor het versterken van de Oekraïense dronecapaciteit en het doorvoeren van hervormingen in de defensiesector. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Fedorov na zijn ontslag andere functies binnen de regering aangeboden, maar die liet weten geen andere regeringsfunctie te willen aanvaarden dan zijn voormalige ministerspost.
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