Verenigde Staten sluiten handelsdeal met Vietnam

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten hebben een handelsakkoord bereikt met Vietnam, na weken van intensieve diplomatieke onderhandelingen tussen de twee landen. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump laten weten, zonder details te geven.

"Ik heb zojuist een handelsdeal gesloten met Vietnam. Details volgen nog", meldde Trump woensdag op zijn socialemediaplatform Truth Social. Het akkoord komt net voor een deadline volgende week, die hogere invoertarieven op Vietnamese producten zou hebben betekend.

Handelspartners haasten zich om voor 9 juli deals te sluiten met de VS, de datum waarop de deadline verstrijkt. De overeenkomst met Vietnam is pas de derde deal sinds Trump wereldwijd nieuwe handelsafspraken afdwong.

Washington heeft recent akkoorden gesloten met het Verenigd Koninkrijk en China. Met dat laatste land werden afspraken gemaakt over een hervatting van de levering van zeldzame aardmetalen aan de VS. De VS hieven in ruil bepaalde exportbeperkingen tegen China op.