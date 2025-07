Hamas bestudeert voorstel wapenstilstand, nog geen reactie Israël

GAZA (ANP/RTR) - Hamas zegt het nieuwe voorstel voor een wapenstilstand in Gaza te bestuderen. Israël heeft nog geen reactie gegeven op de verklaring van de Amerikaanse president Donald Trump dat Israël "akkoord is met een staakt-het-vuren".

Hamas heeft laten weten dat het vertegenwoordigers naar Caïro stuurt om met Qatarese en Egyptische onderhandelaars het nieuwe voorstel te bespreken, schrijft de Israëlische krant Haaretz. In een officiële verklaring meldt Hamas dat het "op zoek is naar een akkoord voor het einde van de oorlog in Gaza en de terugtrekking van het Israëlische leger".

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak bij een bijeenkomst over een trans-Israëlische pijplijn, maar ging niet in op de woorden van Trump. "Er zal geen Hamas zijn. We gaan daar niet meer naar terug. Het is voorbij."

Trump zei eerder dat zijn vertegenwoordigers en Israëlische afgevaardigden het "na een lange en productieve ontmoeting" eens waren geworden over een staakt-het-vuren van zestig dagen.