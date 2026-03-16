Vergelijker: spaarrente schiet omhoog naar 2,50 procent

EINDHOVEN (ANP) - Na maanden van stagnatie kwam er maandag beweging in de spaarrente. De hoogste spaarrente op een vrij opneembare spaarrekening schoot omhoog van 2,05 naar 2,50 procent. "Een opmerkelijke verhoging", constateert de financiële vergelijkingssite Geld.nl.

Het Duitse Scalable Capital is de bank achter de verhoging. "Het is voor het eerst in maanden dat de reguliere spaarrente in beweging komt. De laatste keer dat de spaarrente op 2,50 procent stond is exact één jaar geleden", meldt de site. Maandenlang hing de hoogste spaarrente op sparen zonder voorwaarden rond de 2 procent.

Veel buitenlandse spaarbanken richten hun pijlen op Nederlands spaargeld, omdat er "echt wat te winnen" valt, aldus Geld.nl. "Nederlandse spaarders zijn van oudsher loyaal aan hun huisbank: het overgrote deel spaart bij een van de drie grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank." Daar ontvangen consumenten op een vrij opneembare spaarrekening nu spaarrentes van 1,25 tot 1,40 procent.