Vergelijker: spaarrente schiet omhoog naar 2,50 procent

Economie
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 16:38
EINDHOVEN (ANP) - Na maanden van stagnatie kwam er maandag beweging in de spaarrente. De hoogste spaarrente op een vrij opneembare spaarrekening schoot omhoog van 2,05 naar 2,50 procent. "Een opmerkelijke verhoging", constateert de financiële vergelijkingssite Geld.nl.
Het Duitse Scalable Capital is de bank achter de verhoging. "Het is voor het eerst in maanden dat de reguliere spaarrente in beweging komt. De laatste keer dat de spaarrente op 2,50 procent stond is exact één jaar geleden", meldt de site. Maandenlang hing de hoogste spaarrente op sparen zonder voorwaarden rond de 2 procent.
Veel buitenlandse spaarbanken richten hun pijlen op Nederlands spaargeld, omdat er "echt wat te winnen" valt, aldus Geld.nl. "Nederlandse spaarders zijn van oudsher loyaal aan hun huisbank: het overgrote deel spaart bij een van de drie grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank." Daar ontvangen consumenten op een vrij opneembare spaarrekening nu spaarrentes van 1,25 tot 1,40 procent.
Volendam wist het al: tussen Jan Smit en prinsesje Liza liep het fout

Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

NAM: Groningers krijgen belachelijk veel schadevergoeding

Trump dreigt de NAVO op te blazen als we niet gehoorzamen

Eerste cryptobedrijf op omvallen

Klaas uit Winter Vol Liefde boos op programma: "Ik heb cameraploeg het huis uitgezet"

