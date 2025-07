Verkleining belang in ABN AMRO levert Staat bijna 1,6 miljard op

DEN HAAG (ANP) - De verkoop van certificaten van aandelen ABN AMRO door de Nederlandse overheid van de afgelopen tijd heeft de Staat bijna 1,6 miljard euro opgeleverd. Dat meldt de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI). De overheid bezit nu nog 30,5 procent van ABN AMRO.

In oktober vorig jaar werd bekend dat de Staat het belang in de bank wilde verkleinen van 40,5 procent tot minder dan een derde. Sindsdien werden onder dat zogenoemde derde handelsplan in totaal 83.304.857 certificaten verkocht door NLFI. Dat derde handelsplan is nu afgerond.

ABN AMRO werd tijdens de kredietcrisis van 2008 genationaliseerd door de overheid om de bank van de ondergang te redden. In 2015 keerde de bank al terug naar de beurs. Maar daarbij werden niet meteen alle stukken aangeboden. In de afgelopen jaren heeft de Staat het belang in de bank geleidelijk afgebouwd.