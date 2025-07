Von der Leyen bezoekt zondag Trump in Schotland

BRUSSEL (ANP/RTR) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie brengt zondag een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump in Schotland, waar hij gaat golfen. Dat meldde Von der Leyen op socialemediaplatform X.

"Na een goed telefoongesprek met POTUS hebben we afgesproken om zondag in Schotland samen te komen om te praten over transatlantische handelsrelaties en hoe we die sterk kunnen houden", aldus Von der Leyen.

Trump zei voorafgaand aan zijn vertrek naar Schotland dat hij de kans op een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie voor de deadline van 1 augustus op 50-50 schat. De EU heeft nog een week om een akkoord te sluiten en Amerikaanse importheffingen van 30 procent te voorkomen.

Raamwerkdeal

Bronnen in Brussel zeiden tegen persbureau Reuters dat dit weekend mogelijk een raamwerkdeal gesloten kan worden tussen de EU en de VS over een algemeen tarief van 15 procent op EU-goederen en een heffing van 50 procent op staal en aluminium uit de EU.

De Europese Commissie zei donderdag nog geloof te hebben dat een overeenkomst met de VS "binnen handbereik is". De VS bereikten eerder deze week al een deal met Japan waarbij heffingen van 15 procent werden afgesproken. Op de financiële markten werd daardoor de hoop aangewakkerd dat de EU ook spoedig tot een overeenkomst met de VS zou kunnen komen.