HILVERSUM (ANP) - Flory Anstadt, de bedenker van het programma Kinderen voor Kinderen, is maandag op 95-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie woensdag bekendgemaakt.

Anstadt werkte meer dan dertig jaar bij de VARA. Eind jaren zeventig bedacht ze Kinderen voor Kinderen, een programma waarin een kinderkoor zong om geld in te zamelen voor derdewereldlanden. In 1980 was de eerste editie van het programma op televisie te zien.