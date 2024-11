Verkoop gebruikte auto's in oktober fors gestegen

BUNNIK (ANP) - De verkoop van gebruikte auto's lag vorige maand ruim 12 procent hoger dan een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie BOVAG. Vooral gebruikte elektrische auto's werden tot en met oktober flink meer verkocht, maar benzineauto's hebben nog altijd het grootste marktaandeel.

In totaal kregen 177.444 occasions in oktober een nieuwe eigenaar. In dezelfde maand vorig jaar waren dat nog 158.003. Daarmee komt het totale aantal verkochte gebruikte auto's in de maanden januari tot en met oktober uit op ruim 1,7 miljoen, 9,4 procent meer dan in dezelfde periode in 2023.

Van dat aantal waren meer dan 67.000 volledig elektrische auto's, een stijging van bijna 37 procent op jaarbasis. BOVAG verklaart die toename onder meer door het gestegen aantal elektrische auto's dat uit de lease komt. "Dat aanbod wordt voor een groot deel geabsorbeerd door de occasionmarkt. Naast dat er ook een deel naar de export gaat", aldus de brancheorganisatie.

Het aandeel verkochte elektrische occasions komt daarmee uit op 3,9 procent over de eerste tien maanden van 2024, tegen 3,2 procent over diezelfde periode in 2023. Het marktaandeel benzineauto's nam af van 78,5 procent naar 75,8 procent.