12 jaar cel voor klusjesman voor doden man in Kinderdijk

DORDRECHT (ANP) - De rechtbank Dordrecht heeft maandag de 78-jarige Cor de J. veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het doodschieten van een 74-jarige man in Kinderdijk (Zuid-Holland) eind 2022. Het slachtoffer werd door het hoofd geschoten in het huis van zijn nieuwe partner en overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen. Zij raakte niet gewond, maar werd wel met het vuurwapen bedreigd.

De J. reed op 1 december 2022 's avonds naar de woning van de vrouw bij wie hij al jaren klusjes deed. Kort na middernacht ging hij de woning binnen, liep naar de slaapkamer en schoot het slachtoffer door het hoofd. Tegen de vrouw zei hij: "Dan weet je nu hoeveel ik van jou hou" en "Maar ik zal jou nu ook dood moeten schieten want dit is een roofoverval, daar moet het op lijken." De vrouw wist dusdanig op De J. in te praten dat zij ongeschonden bleef.

Er was achttien jaar cel tegen De J. geëist voor moord, maar de rechtbank ziet er geen bewijs voor dat de man vooraf van plan was het slachtoffer dood te schieten. Van moord is hij dus vrijgesproken, maar De J. is wel veroordeeld voor het juridisch minder zware doodslag.

De J. heeft iedere betrokkenheid ontkend. Hij had naar eigen zeggen een goede vriendschap met de vrouw des huizes en kwam er al meer dan tien jaar over de vloer en vrijwillig allerlei klusjes uitvoerde. Na het overlijden van haar man, was de vriendschap volgens de verdachte intenser geworden.