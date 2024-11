Ali G. bekent twee aanslagen in afpersingszaak Hedel

ARNHEM (ANP) - De hoofdverdachte in de afpersingszaak rond fruitimporteur De Groot Fresh Group uit Hedel heeft op de eerste dag van het hoger beroep bekend dat hij de opdrachtgever was van twee aanslagen in een lange reeks van explosies en woningbeschietingen. De afpersing van het fruitbedrijf en de rest van de aanslagen blijft hij ontkennen.

De 39-jarige G. wordt ervan verdacht dat hij het bedrijf probeerde af te persen na de vondst van 400 kilo cocaïne tussen de bananen. De fruitimporteur ontving vele bedreigende sms-berichten, waarin uiteindelijk 2,5 miljoen euro aan bitcoins werd geëist. G. ontkent de berichten te hebben verstuurd.

"Ik heb wel mensen met elkaar in contact gebracht, dus ik voel me moreel verantwoordelijk", zei G. maandag op de eerste zittingsdag bij het gerechtshof in Arnhem. Daarbij doelde hij op twee opdrachten voor aanslagen die hij vanuit de cel gaf. Een daarvan betrof een aanslag op een woning in mei 2021 in Kerkdriel, waarbij een steen tegen een ruit gegooid werd. "Ik ben daar verantwoordelijk voor", zei G. Hij vertelde een medegedetineerde in de gevangenis De Schie te hebben gevraagd op de woning te laten schieten. "De uitvoerder is verstandiger geweest", zei G. over de keuze van de dader om te kiezen voor het gooien van een steen.

Uit boosheid

De tweede aanslag die G. heeft bekend betreft een beschieting van een woning in Hedel bij een manager van De Groot, in mei 2021. Daarbij werd een kogel op een ruit in de woonkamer afgevuurd. G. zegt de opdrachten te hebben gegeven "uit boosheid" over zijn aanhouding in de afpersingszaak.

G. werd in september 2022 veroordeeld tot een gevangenisstraf van negentien jaar en tien maanden, veel lager dan de ruim 26,5 jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. Dinsdagmiddag hoort G. de strafeis in hoger beroep.