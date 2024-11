Verkoop Switch opnieuw gekelderd, Nintendo stelt verwachting bij

KYOTO (ANP) - Gameconcern Nintendo heeft de verkoop van zijn Switch-spelcomputer in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar zien kelderen. Het Japanse bedrijf verkocht in de maanden april tot en met september ruim 4,7 miljoen consoles, een jaar eerder waren dat er nog meer dan 6,8 miljoen. Nintendo heeft zijn verwachtingen voor de verkoop daardoor bijgesteld. Ook het aantal verkochte games liet een scherpe daling zien.

De verkoopdaling bij de Switch komt volledig voor rekening van het OLED-model, de best verkochte versie waarvan het beeld is uitgerust met een scherper scherm. Daarvan kelderde de verkoop met bijna 47 procent tot 2,5 miljoen. Van de standaard Nintendo Switch en de Switch Lite, een compacter handheld model, werden wel meer verkocht. Nintendo heeft de verkoopverwachtingen voor de Switch nu bijgesteld. Waar het bedrijf eerder nog uitging van 13,5 miljoen, denkt Nintendo nu nog 12,5 miljoen spelcomputers te verkopen in het huidige boekjaar.