Chipbedrijven en presidentsverkiezingen VS centraal op beurzen

AMSTERDAM (ANP) - Op Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. De Nederlandse chipfabrikant NXP Semiconductors zag de omzet en winst dalen in het derde kwartaal ten opzichte van een jaar geleden. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen, mede door een lagere vraag naar chips in de autosector. NXP, dat een notering heeft in New York, lijkt flink lager te gaan openen.

De AEX-index koerst af op licht hoger begin, na de kleine verliesbeurt een dag eerder. Beleggers lijken weinig risico te nemen in afwachting van de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die dinsdag worden gehouden. De uitslag kan grote invloed hebben op hoe de beurzen het jaar afsluiten. Uit peilingen blijkt dat er een nek-aan-nekrace gaande is tussen voormalig president Donald Trump en vicepresident Kamala Harris.

De Aziatische beurzen lieten overwegend winsten zien, ondanks de licht lagere slotstanden op Wall Street. In Tokio keerden beleggers terug na een lang weekeinde en won de Nikkei 1,1 procent. Gamebedrijf Nintendo zakte 4 procent, na tegenvallende verkopen van de spelcomputer Switch. De beurs in Sydney daalde 0,4 procent. De Australische centrale bank hield zoals verwacht de rente voor de achtste keer op rij onveranderd op 4,35 procent.

Groeidoelstelling China

De beurzen in Hongkong en Shanghai stegen 1,4 en 2,1 procent. Volgens marktonderzoekers Caixin en S&P Global groeide de Chinese dienstensector in oktober in het snelste tempo sinds juli. De sterker dan verwachte groei volgt op de extra stimuleringsmaatregelen van de overheid om de economie aan te jagen. Ook zei de Chinese premier Li Qiang er het "volste vertrouwen" in te hebben dat de groeidoelstelling van 5 procent wordt gehaald.

Air France-KLM zal mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. Zakenbank Morgan Stanley zette de luchtvaartcombinatie op de verkooplijst. Het beleggingsadvies voor de Duitse concurrent Lufthansa werd daarentegen verhoogd.

Euro- en oliekoersen

Tankopslagbedrijf Vopak viert dinsdag zijn 25-jarig jubileum op de Amsterdamse beurs. Sinds de beursgang in 1999 is de marktwaarde van Vopak ruimschoots vertienvoudigd tot meer dan 5 miljard euro.

De euro was 1,0879 dollar waard, tegen 1,0883 dollar een dag eerder. De olieprijzen lieten weinig beweging zien, na de opmars op maandag. Een vat Amerikaanse olie werd iets goedkoper op 71,42 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 75,03 dollar per vat.