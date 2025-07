Verkoop vakantiewoningen naar hoogste niveau sinds 2020

APELDOORN (ANP) - Sinds het coronajaar 2020 zijn er niet zoveel vakantiewoningen verkocht in Nederland als vorig jaar. In totaal verwisselden bijna 4600 vakantiewoningen van eigenaar, 15 procent meer dan in 2023. Dat maakte het Kadaster donderdag bekend.

De gemiddelde verkoopprijs van recreatiehuizen bedroeg afgelopen jaar 245.000 euro, bijna 10 procent hoger vergeleken met het voorgaande jaar. Hiermee zijn de prijzen van deze woningen iets sterker gestegen dan de prijzen van normale woningen, die gemiddeld 8,7 procent meer waard werden.

Meer dan 80 procent van de vakantiewoningen werd zonder hypotheek gekocht. Voor woningen onder de 100.000 euro was dat zelfs 95 procent. Ongeveer twee derde van alle vakantiewoningen is van een particulier.

Oplossen woningtekort

Volgens het Kadaster is de vraag naar vakantiehuizen de afgelopen jaren toegenomen door de vergrijzing, hogere inkomens, stijgende woningprijzen en de krapte op de woningmarkt. "Er is toenemende druk op overheden om op vakantieparken tijdelijke of permanente bewoning toe te staan. Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Mona Keijzer, ziet het legaliseren van het permanent bewonen van vakantiehuizen als een bijdrage voor het oplossen van het woningtekort", aldus de instantie.

Makelaarsorganisatie NVM maakte in april al bekend dat de markt voor vakantiewoningen in Nederland vorig jaar een "opmerkelijk herstel" liet zien. Dat terwijl remmende factoren als de hoge overdrachtsbelasting, onduidelijkheid over de fiscale bijtelling en de voorgenomen btw-verhoging van 9 naar 21 procent op recreatieve verhuur spelen. "De markt voor recreatiewoningen blijkt toch minder gevoelig voor het relatief ongunstige fiscale klimaat en lijkt mee te bewegen met de trends op de reguliere woningmarkt", stelde de NVM toen.

Het groeiende aanbod vakantiehuizen kan volgens de makelaars echter ook een voorbode zijn van mindere tijden. "De recreatiewoning lijkt de melkkoe van de overheid, waarbij onduidelijk is welke maatregelen in het vat zitten." De huurinkomsten uit vakantiewoningen zijn belastingvrij. Of dit zo blijft, is echter de vraag, aangezien verhuurders mogelijk belast worden op hun daadwerkelijk behaalde rendementen. De discussie hierover is nog steeds gaande in Den Haag.