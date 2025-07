Industrie groeit dit jaar waarschijnlijk weer niet, zegt ING

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse industrie laat dit jaar waarschijnlijk voor het derde jaar op rij geen groei zien. Dat voorspellen economen van ING in een nieuwe analyse. Geopolitieke spanningen, handelsonzekerheid en hoge energieprijzen drukken volgens hen zwaar op deze exportgerichte sector.

De aanhoudende onzekerheid over de Amerikaanse invoerheffingen is funest voor het vertrouwen van producenten en consumenten, stellen de kenners. Ze voorzien voor 2025 daarom een stagnatie van de industriële productie na respectievelijk 1,3 en 2 procent krimp in 2023 en 2024. De laatste keer dat dit cijfer groeide was in 2022. Destijds was sprake van een plus van 4,1 procent.

In 2026 zou er wel weer groei mogelijk moeten zijn. Vooralsnog gaan de kenners bij ING voor volgend jaar uit van een plus van 1 procent. "De snel toenemende defensie-uitgaven, grootschalige Duitse overheidsinvesteringen en aantrekkende vraag naar chipmachines bieden perspectief", leggen ze uit. "Bovendien herstelt de koopkracht van consumenten dit jaar van de inflatieschok en neemt die in 2026 naar verwachting verder toe."

'Hernieuwde industriële groei'

De economen wijzen erop dat de omzet van de Nederlandse defensie-industrie volgens een recente schatting in vijf jaar bijna is verdubbeld tot 9,3 miljard euro in 2024. Als Nederland de defensie-uitgaven opvoert zoals is afgesproken op de NAVO-top, zou dit bij gelijkblijvende verhoudingen groeien tot ruim 16 miljard euro. Daarmee zou de branche goed zijn voor zo'n 3,4 procent van de totale industrie. "Hoewel qua aandeel beperkt, geven defensiebedrijven gezien de huidige stagnatie daarmee een substantiële bijdrage aan hernieuwde industriële groei."

Tot de Nederlandse defensie-industrie behoren bedrijven als VDL, Thales, Damen, Royal IHC en GKN Fokker. Zo levert VDL legertrucks, Damen marineschepen en Thales radarsystemen.