Verkoopgolf op Wall Street houdt aan na vergeldingsactie China

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York werden vrijdag opnieuw overspoeld door een verkoopgolf. Beleggers dumpten hun aandelen nadat China had aangekondigd terug te slaan in de handelsoorlog met de Verenigde Staten. China gaat een extra tarief van 34 procent heffen op goederen uit de Verenigde Staten. Met deze extra heffing, die vanaf 10 april geldt, reageert het land op de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump deze week heeft aangekondigd. Daarmee escaleert de handelsoorlog verder.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 2,5 procent lager op 39.531 punten. De brede S&P 500-index zakte 2,7 procent tot 5252 punten en techbeurs Nasdaq leverde 3,1 procent in tot 16.043 punten. De Amerikaanse beursgraadmeters zakten donderdag al tot 6 procent en leden daarmee de grootste verliezen sinds 2020.