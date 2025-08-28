ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verkoopgolf van huurwoningen houdt aan

Economie
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 6:00
bijgewerkt om donderdag, 28 augustus 2025 om 6:17
anp270825107 1
De verkoopgolf van huurwoningen door investeerders hield in het tweede kwartaal aan, waardoor het tekort aan huizen voor potentiële huurders verder opliep. Volgens het Kadaster verkochten beleggers in het afgelopen kwartaal bijna 16.400 woningen. Dat is ruim 42 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.
Strengere verhuurregels en belastingwijzigingen, waardoor verhuren niet meer lonend is, dwingen beleggers hun huurwoningen te verkopen. Topman Jos Baeten van verzekeraar ASR, een van de grootste woningbeleggers in Nederland, riep vorige week opnieuw op om de huurwet van voormalig woonminister Hugo de Jonge terug te draaien. Die wet was bedoeld om huurders te beschermen, maar experts waarschuwen al geruime tijd dat het effect juist tegengesteld is.
Beleggers verkochten in het afgelopen kwartaal vooral meer kleine woningen. Meer dan 70 procent van de woningen die particuliere investeerders verkochten, was 95 vierkante meter of kleiner. In 2019 was dit gemiddeld per kwartaal nog 39 procent.
Het Kadaster stelt ook vast dat investeerders het afgelopen kwartaal juist meer grote woningen kochten dan enkele jaren geleden. Deze huizen kunnen investeerders vaak nog in de vrije sector verhuren, waar ze zelf de huurprijs mogen bepalen.
Vorig artikel

Prijzen zuivel en vlees verder omhoog door krimp veestapel

Volgend artikel

Ook vorig jaar daalde het aantal moorden: 120 mensen 5 minder dan in 2023

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-27 090326

B&B Vol liefde: Daniël gedroeg zich als een puber op vakantie in Chersonissos

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt

ANP-534143554

Dit is de reden van het nieuwe kapsel van Carlos Alcaraz: "Het ziet er niet uit"

ANP-465396432

Echtgenote van zieke Bruce Willis: hij weet niet meer dat ik zijn vrouw ben

ANP-490702118

Deze 5 veelgehoorde tips maken je slaapproblemen alleen maar erger

anp270825140 1

Politie: Wilders liegt over verdachte doden Lisa