Verkoopgolf van huurwoningen houdt aan

De verkoopgolf van huurwoningen door investeerders hield in het tweede kwartaal aan, waardoor het tekort aan huizen voor potentiële huurders verder opliep. Volgens het Kadaster verkochten beleggers in het afgelopen kwartaal bijna 16.400 woningen. Dat is ruim 42 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Strengere verhuurregels en belastingwijzigingen, waardoor verhuren niet meer lonend is, dwingen beleggers hun huurwoningen te verkopen. Topman Jos Baeten van verzekeraar ASR, een van de grootste woningbeleggers in Nederland, riep vorige week opnieuw op om de huurwet van voormalig woonminister Hugo de Jonge terug te draaien. Die wet was bedoeld om huurders te beschermen, maar experts waarschuwen al geruime tijd dat het effect juist tegengesteld is.

Beleggers verkochten in het afgelopen kwartaal vooral meer kleine woningen. Meer dan 70 procent van de woningen die particuliere investeerders verkochten, was 95 vierkante meter of kleiner. In 2019 was dit gemiddeld per kwartaal nog 39 procent.

Het Kadaster stelt ook vast dat investeerders het afgelopen kwartaal juist meer grote woningen kochten dan enkele jaren geleden. Deze huizen kunnen investeerders vaak nog in de vrije sector verhuren, waar ze zelf de huurprijs mogen bepalen.