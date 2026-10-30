Verkoopprijzen industrie opnieuw hoger door duurdere olie

DEN HAAG (ANP) - De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in september verder opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld waren de afzetprijzen 8,3 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Ook in de zes voorgaande maanden stegen de verkoopprijzen. De prijsstijgingen hangen samen met de stijging van de olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. In februari, voor het begin van de Iranoorlog, daalden de prijzen nog met 2,4 procent.

De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie toenemen, terwijl dalende prijzen de inflatie afremmen.

De olieprijs heeft doorgaans veel invloed op de afzetprijzen van de industrie. In september kostte een vat ruwe North Sea Brent 53 procent meer dan een jaar eerder. In augustus was olie al 31 procent duurder. De kosten van olie worden doorberekend in de prijzen die fabrikanten vragen voor hun producten.