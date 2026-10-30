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Minder jongeren met jeugdzorg in eerste helft 2026

gezondheid
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Minder jongeren kregen jeugdzorg in de eerste helft van dit jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste helft van 2026 ontvingen ruim 392.000 jongeren een vorm van jeugdzorg. Een jaar eerder waren dat er nog ruim 412.000, een daling van 5 procent.
De afgelopen jaren maakten steeds meer jongeren gebruik van jeugdzorg, tot het aantal in 2025 daalde. Dit jaar zet die daling door. Van alle Nederlandse jongeren tot 23 jaar kreeg bijna 9 procent jeugdzorg in de eerste helft van 2026.
Jongeren kunnen op meerdere manieren geholpen worden. De jeugdhulp, oftewel hulp aan jongeren met psychische en/of gedragsproblemen, is met 383.000 jongeren veruit de meest gebruikte vorm. In principe is jeugdhulp bedoeld voor jongeren tot 18 jaar, maar het kan verlengd worden tot 23 jaar.
Bijna 29.000 jongeren kregen in de eerste zes maanden van 2026 jeugdbescherming. Hierbij wordt een kind onder dwang van de rechter onder toezicht gesteld. Deze maatregel wordt opgelegd wanneer bijvoorbeeld de veiligheid van het kind in gevaar is. Wel waren er iets meer jongeren met jeugdreclassering, bedoeld voor jongeren die voor hun 18e jaar in aanraking zijn geweest met politie of de leerplichtambtenaar. In totaal kregen 7400 jongeren deze zorg, ruim 2 procent meer dan een jaar eerder.
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