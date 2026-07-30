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Verkoopprijzen industrie verder omhoog door duurdere olie

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 6:58
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DEN HAAG (ANP) - De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in juni verder opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld waren de afzetprijzen 4,4 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.
Ook in de drie voorgaande maanden stegen de verkoopprijzen. De prijsstijgingen hangen samen met de stijging van de olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. In februari, voor het begin van de Iranoorlog, daalden de prijzen nog met 2,4 procent.
De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie toenemen, terwijl dalende prijzen de inflatie afremmen.
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