Verkoopprijzen Nederlandse industrie nemen weer toe

Economie
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 7:14
anp301025072 1
DEN HAAG (ANP) - De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in september weer toegenomen, na een kleine daling in augustus. Gemiddeld stegen de afzetprijzen met 0,6 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In augustus daalden de prijzen met 0,1 procent.
De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie toenemen, terwijl dalende prijzen de inflatie afremmen.
Volgens het CBS hangt de ontwikkeling van de producentenprijzen sterk samen met de prijzen van ruwe aardolie. In september kostte een vat ruwe North Sea Brent ruim 12 procent minder dan een jaar eerder. In augustus was olie ruim 19 procent goedkoper dan een jaar eerder.
