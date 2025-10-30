Vertrouwen Nederlandse producenten op hoogste niveau in 2,5 jaar

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van Nederlandse fabrikanten is in oktober verder toegenomen tot het hoogste niveau in 2,5 jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Producenten in de industrie zijn volgens het CBS vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid. Daarnaast zijn ze minder negatief over de voorraden gereed product en hun orderportefeuille.

De index die het vertrouwen meet steeg naar min 0,8 van min 1,6 in september. Het producentenvertrouwen ligt daarmee boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar van min 1,3. Het vertrouwen bereikte in oktober 2021 de hoogste waarde (plus 10,4). In april 2020, tijdens het begin van de coronapandemie, werd de laagste waarde (min 31,5) genoteerd.

In ruim de helft van de branches is het producentenvertrouwen in oktober verbeterd. Producenten in de overige industrie, waaronder de reparatie en installatie van machines en de meubelindustrie, zijn het meest positief. Fabrikanten in de elektrotechnische en machine-industrie zijn het meest negatief.

Het CBS meldt verder dat de benutting van machines en installaties in de industrie bij aanvang van het vierde kwartaal van 2025 is uitgekomen op 77,2 procent. Dat is lager dan de bezettingsgraad van 77,7 procent een kwartaal eerder, maar nog wel iets hoger dan een jaar geleden (77,1 procent).