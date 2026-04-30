Verkoopprijzen Nederlandse industrie stijgen door duurdere olie

Economie
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 7:08
DEN HAAG (ANP) - De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in maart gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld waren de afzetprijzen 1,4 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. De prijsstijging volgt op vier maanden van prijsdalingen en hangt samen met de stijging van de olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten.
In februari, voor het begin van de Iranoorlog, daalden de prijzen nog met 2,4 procent. Door het conflict in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen in maart sterk gestegen. De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie toenemen, terwijl dalende prijzen de inflatie afremmen.
In maart kostte een vat ruwe North Sea Brent ruim 27 procent meer dan een jaar eerder. In februari was olie nog ruim 18 procent goedkoper dan in februari 2025. Maand op maand steeg de olieprijs in maart gemiddeld met ruim 43 procent.
