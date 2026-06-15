Met de stekker over de grens: naar welke buurlanden kun je zonder gedoe met een elektrische auto?

De zomervakantie komt eraan en steeds meer Nederlanders pakken de stekkerauto in voor een rit naar het buitenland. Maar in welke buurlanden kun je echt zorgeloos rijden — en waar moet je nog opletten? Een rondje langs de grens.

Kort antwoord: het kan bijna overal, maar niet overal even soepel

Europa telde vorig jaar de magische grens van één miljoen publieke laadpunten ( Vroom ). Nederland, Duitsland, Frankrijk en België staan samen voor het leeuwendeel daarvan. Met één goede roaminglaadpas — denk aan Shell Recharge (45 landen), E-Flux (28 landen) of de ANWB-pas (16 landen) — kom je in de hele regio uit de voeten ( Verkeersonderneming ).

Toch zijn er flinke verschillen in dichtheid, prijs en bureaucratie. Hieronder de buurlanden op een rij, van "instappen en gaan" tot "even voorbereiden".

België: dichtbij, maar twee snelheden

In Vlaanderen is laden net zo makkelijk als in Nederland. Van de circa 105.000 Belgische laadpunten staan er ongeveer 80.000 in Vlaanderen ( Vroom ). In Wallonië wordt het magerder: op het traject E25 tussen Luik en Aarlen kom je over 125 kilometer maar één groot snellaadstation tegen ( MAX Vakantieman ).

Snelladen kost gemiddeld €0,76 per kWh (ANWB-cijfers via AutoWeek).

Milieuzones: Antwerpen, Gent en Brussel hanteren LEZ's; elektrische auto's zijn welkom, maar registratie van je kenteken is in sommige steden verplicht.

Conclusie: noord prima, zuid: route vooraf plannen.

Duitsland: snelwegland bij uitstek

Duitsland heeft bijna 190.000 laadpunten, waarvan een opvallende 45.000 DC-snelladers — bijna twee keer zoveel als Nederland ( Vroom ). De focus ligt langs de Autobahn, precies waar je hem als vakantieganger nodig hebt.

Snelladen: gemiddeld €0,84 per kWh aan de paal (ANWB); met een Fastned- of Ionity-abonnement zak je naar circa €0,51.

Umweltzone: ook met een EV heb je in veel binnensteden een groene Umweltplakette nodig op de voorruit, anders riskeer je een boete (Milieustickerkopen).

Tol: geen tol voor personenauto's.

Conclusie: het meest zorgeloze EV-land om je heen, mits je die sticker regelt.

Frankrijk: verrassend voordelig

Frankrijk heeft de afgelopen jaren een enorme inhaalslag gemaakt: ruim 175.000 laadpunten en 36.000 snelladers ( Vroom ). Langs de bekende vakantieroutes vind je nu om de circa 50 kilometer een snellader ( MAX Vakantieman ).

Snelladen is hier zelfs goedkoper dan AC-laden: €0,62 versus €0,64 per kWh (ANWB). Met een abonnement van Electra of Ionity zelfs €0,29–0,41 per kWh (EVrijders).

Crit'Air-sticker: ook als EV (categorie 0, groen) ben je verplicht een Crit'Air-sticker op je ruit te hebben om een ZFE (milieuzone) in te rijden. In 2026 gelden ZFE's in 42 agglomeraties, waaronder Parijs, Lyon, Marseille, Bordeaux en Nantes (Frankrijk Binnendoor). De rechter hield het systeem dit voorjaar definitief in stand (ANWB).

Tol: péage geldt ook voor EV's; reken op €0,05–0,20 per kilometer op de autoroutes (Cargors).

Conclusie: laden is een feestje, maar plak die sticker op je ruit.

Luxemburg: het tankstation van Europa, ook voor stroom

Luxemburg is klein, maar zit goed in de laadpalen en biedt zelf een aankoopbonus tot €6.000 voor EV's ( e-Drivers ). Snelladen kost er gemiddeld €0,70 per kWh ( ANWB ). Geen tol, geen milieuzones, geen gedoe. Ideale tussenstop richting Frankrijk of Zwitserland.

Denemarken: stille koploper

Met Denemarken op de tweede plek qua laadpunten per inwoner — net achter Nederland — is dit het verrassend gemakkelijke land voor noordwaartse trips ( Vroom ). Snelladen is bovendien goedkoop: €0,57 per kWh gemiddeld ( ANWB ). Geen Crit'Air-achtige stickerverplichting. Conclusie: instappen en rijden.

Oostenrijk: prima netwerk, vignet niet vergeten

Het laadnetwerk langs de Oostenrijkse snelwegen is op orde, maar prijzig: gemiddeld €0,80 per kWh aan de snellader ( ANWB ). Tesla Superchargers zijn een uitzondering: daar lukt het soms al voor €0,29 per kWh ( Autoblog ). Vergeet het tolvignet (digitale Pickerl) niet — dat geldt ook voor elektrische auto 's.

Zwitserland: kan, maar reken je rijk

Zwitserland is duur in álles, en stroom is geen uitzondering. Aan de snellader betaal je gemiddeld €0,93 per kWh ( ANWB ), aan een normale paal soms 1 CHF per kWh ( ANWB Zwitserland-gids ). Met een Tesla-abonnement (€9,99 per maand) zakt dat naar €0,37–0,46 per kWh. Ook hier: vignet verplicht.

De ranglijst: van zorgeloos naar zorgvuldig

Luxemburg — geen tol, geen sticker, prima netwerk. Denemarken — dichtbij in dichtheid, en betaalbaar. Duitsland — beste snelwegnetwerk, sticker regelen. België (Vlaanderen) — als thuis. Wallonië vraagt planning. Frankrijk — goedkoopste snelladen, mits Crit'Air op de ruit. Oostenrijk — goed netwerk, hogere prijs, vignet verplicht. Zwitserland — kan prima, maar reken op forse laadrekening.

Drie tips

Eén goede roaminglaadpas is genoeg. Shell Recharge dekt 45 landen, Vattenfall InCharge is sterk in Duitsland en Scandinavië, E-Flux heeft scherpe tarieven in 28 landen (E-Flux). Twee passen op zak voorkomt een leeg gevoel bij die ene paal die net die ene aanbieder niet accepteert. Neem een abonnement als je veel kilometers maakt. Met een Fastned Gold- of Ionity Passport-abonnement bespaar je in Frankrijk zo €0,20–0,30 per kWh (EVrijders). Een vakantie naar de Provence verdient een maandabonnement vaak ruimschoots terug. Plak die stickers vóór je vertrekt. De Crit'Air (Frankrijk, vanaf circa €5) en de Umweltplakette (Duitsland, circa €6) kosten weinig, maar zonder is een boete van €68 of meer zo geboekt (Milieustickerkopen).

Tot slot

De tijd dat een EV-vakantie een avontuur was, ligt achter ons. Vanuit Amsterdam kun je in 2026 zonder zorgen naar Berlijn, Kopenhagen, Parijs of Luxemburg. Voor Wenen en Bern is wat meer voorbereiding nodig, vooral voor je portemonnee. Eén ding blijft hetzelfde: thuis vol vertrekken scheelt altijd een stop.