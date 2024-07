Vijfde olympische medaille voor Britse schoonspringer Daley

PARIJS (ANP) - Schoonspringer Tom Daley heeft voor de vijfde keer een olympische medaille behaald. De 30-jarige Brit eindigde samen met Noah Williams als tweede bij het synchroonspringen vanaf 10 meter hoogte.

Het goud ging naar de drievoudige Chinese wereldkampioenen Lian Junjie en Yang Hao. Zaterdag veroverde China bij de vrouwen ook al het goud in het synchroonspringen vanaf 3 meter. Canada verzekerde zich van brons.

Daley, die tijdens de openingsceremonie de Britse vlag droeg, deed in 2008 in Beijing als 14-jarige voor het eerst mee aan de Spelen. Vier jaar later pakte hij in Londen met brons in het individuele schoonspringen zijn eerste olympische medaille. Daarna volgden voor Daley nog brons (Rio 2016 en Tokio 2021) en goud (Tokio 2021).