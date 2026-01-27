Verkopen moederbedrijf DAF hard gedaald, Europese markt trekt aan

BELLEVUE (ANP/BLOOMBERG) - PACCAR, het Amerikaanse moederbedrijf van truckfabrikant DAF, heeft de resultaten in het vierde kwartaal van vorig jaar flink zien teruglopen. Het aantal verkochte vrachtwagens daalde wereldwijd met 25 procent tot 32.900, maakte het concern dinsdag bekend.

In Europa nam de verkoop van vrachtauto's juist toe, van 12.300 in het vierde kwartaal van 2024 naar 12.700. In de Verenigde Staten en Canada verkocht PACCAR 15.000 zware trucks, een daling van 33 procent. Hierdoor daalde de totale omzet met 15 procent tot 6,25 miljard dollar. De nettowinst ging met 36 procent omlaag tot 556,9 miljoen dollar.

Het concern verwacht dat de marktomstandigheden dit jaar verbeteren. Vorig jaar stond de verkoop onder druk door onzekerheid over de Amerikaanse invoerheffingen van de Trump-regering.