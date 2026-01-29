Verlies easyJet loopt op door investeringen in Italië

LONDEN (ANP) - Luchtvaartmaatschappij easyJet heeft in het afgelopen kwartaal een groter verlies geleden. De Britse budgetvlieger wijt dat aan investeringen in nieuwe bases in Italië en fellere concurrentie.

Het verlies voor aftrek van belastingen liep in oktober, november en december op tot 93 miljoen pond (107,4 miljoen euro). Een jaar eerder ging het nog om een verlies van 61 miljoen pond.

Sinds het voorjaar van 2025 heeft easyJet bases op de vliegvelden Milaan Linate en Rome Fiumicino, waarmee het meer vakantiegangers naar die Italiaanse steden wil vliegen. Volgens easyJet drukken investeringen in die nieuwe bestemmingen nu nog op het resultaat.

De omzet steeg met 11 procent tot net geen 2,3 miljard pond. Daarbij groeide het onderdeel dat complete vakanties aanbiedt het hardst. De reisorganisatie is nog relatief klein binnen easyJet, maar dempte dankzij betere resultaten wel het verlies van het concern.