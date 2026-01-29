Gladheid en sneeuw leggen onderwijs in Duitse grensstreek lam

NORDHORN/OSNABRÜCK (ANP) - Gladde wegen en sneeuw hebben in het westen van Duitsland als voorzorgsmaatregel geleid tot sluiting van openbare scholen. Plaatselijke media melden dat dit onder meer is gebeurd in het Emsland en het graafschap Bentheim. Het gaat daarbij om het grensgebied met de Nederlandse provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. Ook de streek rond Osnabrück worstelt met de winterse weersomstandigheden.

De scholen blijven dicht en veel bussen rijden niet. In grote delen van de Bondsrepubliek, vooral in de deelstaat Nedersaksen, zijn er problemen met ijzel en sneeuw. Er wordt veel gestrooid, maar volgens plaatselijke media raken in sommige plaatsen de voorraden strooizout op. De gemeente Meppen, ten oosten van het Nederlandse Emmen, heeft bijvoorbeeld gewaarschuwd dat er nog maar op beperkte schaal gestrooid kan worden.