ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gladheid en sneeuw leggen onderwijs in Duitse grensstreek lam

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 9:42
anp290126116 1
NORDHORN/OSNABRÜCK (ANP) - Gladde wegen en sneeuw hebben in het westen van Duitsland als voorzorgsmaatregel geleid tot sluiting van openbare scholen. Plaatselijke media melden dat dit onder meer is gebeurd in het Emsland en het graafschap Bentheim. Het gaat daarbij om het grensgebied met de Nederlandse provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. Ook de streek rond Osnabrück worstelt met de winterse weersomstandigheden.
De scholen blijven dicht en veel bussen rijden niet. In grote delen van de Bondsrepubliek, vooral in de deelstaat Nedersaksen, zijn er problemen met ijzel en sneeuw. Er wordt veel gestrooid, maar volgens plaatselijke media raken in sommige plaatsen de voorraden strooizout op. De gemeente Meppen, ten oosten van het Nederlandse Emmen, heeft bijvoorbeeld gewaarschuwd dat er nog maar op beperkte schaal gestrooid kan worden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

ANP-548792101

Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over

image-2025-10-21T101806.862

De dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijn

ANP-548712690

Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

ANP-543234585

Eva Jinek bejubelde Noa Vahle, maar waarom eigenlijk? "Ze is te correct"

Loading