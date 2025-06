Verlies Europese beurzen na twijfel over akkoord Israël-Iran

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn woensdag met verliezen de handel uitgegaan. Beleggers waren vooral bezig met de vraag of de wapenstilstand tussen Israël en Iran, die door de Amerikaanse president Donald Trump werd aangekondigd, standhoudt na het onrustige begin van het bestand. Ook richtten zij hun aandacht weer op de Amerikaanse economie, waar deze week een reeks tamelijk zwakke economische cijfers is verschenen.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,7 procent lager op 917,86 punten. Dinsdag won de index nog 0,9 procent. De MidKap zakte 1 procent tot 877,12 punten. Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,8 procent.

Op de NAVO-top in Den Haag toonde de Amerikaanse president Donald Trump zich verheugd over het volgens hem snelle einde van de oorlog tussen Iran en Israël. Hij zei nu een relatie met Teheran te verwachten die herbouw van hun nucleaire programma zou uitsluiten, ondanks onzekerheid over hoeveel schade de Amerikaanse luchtaanvallen daadwerkelijk hadden aangericht.